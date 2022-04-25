تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يتخطى 103 دولارات للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار ( 3.01) دولار، بنسبة (3.0%)؛ لتسجل (99.06) دولار للبرميل. وجاء انخفاض أسعار النفط؛ بسبب الإغلاق المتواصل لمدينة شنغهاي بالصين،؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا. إضافة إلى تقارير حول احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول، قال، في وقت سابق، إن زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة سيكون مطروحًا على الطاولة، عند اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو المقبل. من جانبهم، توقع محللون، أن الأزمة الأوكرانية قد تزيد الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام. أخبار قد تهمك

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