محمد بن مسعود - الدمام - وكانت قوات أمن الطرق قد أغلقت، في وقت سابق اليوم، طريق الهدا مؤقتًا؛ بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتادي الطريق.
وقالت القوات إنه تمت إعادة فتح الطريق بعد توقف الأمطار، وارتفاع الضباب ووضوح الرؤية، وإزالة الصخور المتساقطة؛ بسبب الأمطار، متمنية السلامة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر «أمن الطرق» يُعيد فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد إغلاقه مؤقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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