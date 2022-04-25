أمير المدينة المنورة يوجّه بإنشاء مؤسسة وقفية لإفطار الصائمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة

وجّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، بإنشاء مؤسسة وقفية تُعنى بإفطار الصائمين بالمنطقة.

وتهدف المؤسسة إلى تنظيم العمل المرتبط في هذا الشأن خلال شهر رمضان المبارك، من أجل تحقيق النموذج الأمثل في تقديم الخدمة للصائمين، ورفع مستوى التنظيم وتحقيق المقاصد الشرعية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير فيصل، البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة عبر المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، والتي تسهّل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة، بما يضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها.

وتمثل منصة “تبرع” أحد سُبل تحقيق التيسير وخدمةً لشعيرة زكاة الفطر ومستفيديها، وتقديم المزيد من خيارات البر والعمل الإنساني التي توفرها المنصة، بما يعزز مبدأ التكافل في المجتمع، وتنمية الموارد المالية وقدرات الجهات غير الربحية.