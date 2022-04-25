“الأرصاد” : أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة الرياض ومحافظات الحريق, والخرج, والدرعية, والدلم, والرين, والمزاحمية, وحوطة بني تميم, وضرما، والمناطق المفتوحة

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الرابعة مساءً.

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