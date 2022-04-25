اخبار الخليج – بوليتكنك البحرين تطلق برامج جديدة تلبي متطلبات سوق العمل

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار سعيها لتخريج خريجين محترفين وجاهزين للعمل بما يلبي متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وبالتنسيق مع شركاء الصناعة الرئيسيين، أطلقت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) مجموعة متنوعة من البرامج والتخصصات الجديدة في مجموعة متنوعة من المجالات، حيث بإمكان كل من المتقدمين الراغبين في الالتحاق بالكلية أو الطلبة المنتظمين التقدم والتسجيل للبرامج.

وبدءًا من العام الأكاديمي 2022-23، سيتمكن المتقدمون والطلبة المنتظمين من التقديم أو التسجيل في البرامج والتخصصات الجديدة، وهي: البكالوريوس في التسويق الرقمي، والبكالوريوس في الأفلام والرسوم المتحركة، والدبلوم في تكنولوجيا الهندسة في عمليات معامل البترول، والكهروميكانيكية، والاتصالات والشبكات، والأمن السيبراني، حيث سيتم تزويد الطلبة بالمعارف النظرية والعملية التي ستعدهم للتخصصات المطلوبة في مختلف القطاعات.

ولأجل تحقيق ذلك، سيحتاج الطلبة المتقدمون إلى هذه التخصصات إلى إكمال برنامج التدريب العملي في مؤسسة ما قبل تخرجهم، مما سيمكنهم من المهارات الأكاديمية والمهنية المطلوبة عندما يبدؤون حياتهم المهنية.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين البروفيسور كيران أوكاهون بالقول: «نحن متحمسون لتقديم هذه البرامج والتخصصات الجديدة في كليات إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والهندسة والتصميم، والتي من شأنها أن تعمل على إعداد الطلبة لأداء الأدوار المطلوبة منهم. كل عام، نلتقي بأعضاء الصناعة الرئيسيين في مجموعة متنوعة من القطاعات، بهدف تعزيز مناهجنا الدراسية وإضافة البرامج ذات الصلة التي تصب في صالح التطور الأكاديمي لطلبتنا، بالإضافة إلى أنه من شأن هذه البرامج والتخصصات الجديدة تلبية احتياجات سوق العمل، فضلاً عن تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030».

وبدورها، صرحت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية الدكتورة ريم البوعينين بالقول: «لقد جاء إطلاق البرامج الجديدة في الوقت المناسب، حيث إننا نستقبل حاليًا طلبات الالتحاق بالعام الدراسي المقبل 2022-23. وفقًا لآخر الإحصائيات التي أجرتها البوليتكنك، فإن هذا مكننا من بلوغ معدل توظيف وصل إلى 83٪ من الخريجين خلال عام واحد فقط من تخرجهم، مما يثبت أن برامجنا تلبي احتياجات سوق العمل». مؤكدةً أن «بوليتكنك البحرين ستواصل التعاون مع شركائها في الصناعة لتطوير البرامج وإضافة برامج أخرى، حيث نعد طلبتنا لمستقبل واعد».

من الجدير ذكره أنه تم فتح باب تقديم طلبات الالتحاق بالبوليتكنك للعام الأكاديمي الجديد في السابع من مارس 2022، ويستمر إلى 8 يونيو 2022، حيث تتم عملية التقديم عبر الإنترنت من خلال استكمال نموذج الطلب المتاح على الموقع الإلكتروني للبوليتكنك: www.polytechnic.bh.