وزير الصحة يلتقي سفير ألمانيا لدى المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس التقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس في مكتبه بالوزارة سفير جمهورية ألمانية الاتحادية لدى المملكة ديتير لاميله.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

وأطلع السفير الألماني في جولة على آلية عمل مستشفى الصحة الافتراضي مستمعاً لشرح عن الخدمات التي يُقدمها.

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