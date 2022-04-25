ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - دقت ساعة الصفر .. قناة الجزيرة تقطع بث برامجها وتعلن عن هجمات صاروخية عنيفة ومباغتة على إسرائيل وانفجارات ضخمة تهز إسرائيل والجيش يعلن حالة الاستنفار القصوى

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