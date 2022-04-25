اتفاقية لإنشاء معهد للشراكات الإستراتيجية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية

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الدمام - شريف احمد - وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم، اتفاقية تعاون لإنشاء معهد للشراكات الإستراتيجية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

وتعمل الاتفاقية ضمن بنودها على التعاون في مجال دعم البحوث والابتكار من خلال المراكز المتخصصة فيما يخدم تطلعات وأهداف الطرفين وتلبية احتياجاتهما من المهن والتخصصات المستهدفة، والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وفق آليات وأنظمة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في المؤسسة، إضافة إلى التعاون في مجال إمكانية إتاحة الفرصة لمتدربي المؤسسة للالتحاق ببرنامج التدريب التعاوني في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

ووقع الاتفاقية معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، وذلك في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.

وأكد الدكتور الفهيد، أهمية هذه الاتفاقية مع المدينة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، مشيدًا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها المدينة في مجال التدريب التعاوني لتنمية المواهب الوطنية المتخصصة وإكسابها المهارات المعرفية في المجالات العلمية والتقنية والمهنية ضمن بيئة عمل محفزة.