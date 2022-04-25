روسيا.. حريق هائل في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة خدمات الطوارئ أن تقارير أفادت باندلاع حريق هائل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في منشأة لتخزين النفط في مدينة بريانسك الروسية.

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