محمد بن مسعود - الدمام - صنعاء تعلن خبراً هاماً يثير إرتياح كافة اليمنيين تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر (التفاصيل)

تقدمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة لصنعاء، بعرض جديد لتحالف العدوان السعودي الأمريكي عبر الأمم المتحدة نظراً للتأخر في إجراءات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

وقال رئيس لجنة الأسرى عبدالقادر المرتضى، مساء الأحد، “نظراً للتأخر في إجراءات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى فقد تقدمنا بعرض جديد للعدوان عبر الأمم المتحدة”.

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وأوضح المرتضى أن العرض الذي تم تقديمه للأمم المتحدة يقضي بالإفراج عن 200 أسير من كل طرف قبل عيد الفطر المبارك.

واعتبر المرتضى هذا العرض مقدمة إيجابية للتنفيذ الكامل للاتفاق وأنهم بانتظار رد دول العدوان، آمل أن يكون إيجابياً.

ويوم السبت، أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، أنه تم الإفراج عن 42 أسيراً من أسرى قوى العدوان كمبادرة إنسانية من طرف واحد، بتوجيهات من قائد الثورة.

وأوضح رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى في تغريدة على حسابه بتويتر أنه: “بتوجيهات من قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أفرجنا اليوم عن 42 أسير من أسرى قوى العدوان كمبادرة إنسانية من طرف واحد بمناسبة شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر”.

وعبّر المرتضى عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في تحريك ملف الأسرى والدفع نحو تنفيذ الاتفاق.

وكانت لجنة الأسرى أعلنت أواخر شهر مارس الفائت عن التوافق على اتفاق لتبادل صفقة جديدة من الأسرى عبر الأمم المتحدة تشمل 1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل 823 من الطرف الآخر بينهم 16 أسيراً سعودياً و3 سودانيين، بالإضافة لـ ناصر منصور هادي، ومحمود الصبيحي، إلا أن الطرف الآخر ما زال يماطل دون تنفيذ ما تم التوافق عليه.