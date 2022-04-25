محمد بن مسعود - الدمام - دقت ساعة الصفر .. قناة الجزيرة تقطع بث برامجها وتعلن عن هجمات صاروخية عنيفة ومباغتة على إسرائيل وانفجارات ضخمة تهز إسرائيل والجيش يعلن حالة الاستنفار القصوى

أعلنت قناة الجزيرة الإخبارية في خبر عاجل قبل قليل عن استهداف إسرائيل بعدد من الصواريخ الباليستية وسماع دوي انفجارات في شمال إسرائيل.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” بسماع دوي انفجارات شمال إسرائيل، مشيرة إلى أن الجيش يحقق في ما إذا كانت أطلقت صواريخ من لبنان.

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وقال الصحفي لدى الهيئة عبر “تويتر” إن “سكان الجليل الغربي أبلغوا عن وقوع انفجارات”.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي يحقق في ما إذا كانت أطلقت صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، وما إذا كانت هناك أي أضرار ناجمة عن العملية”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه “قبل وقت قصير ورد نبأ عن وقوع انفجارين قرب مستوطنة شلومي (في الجليل الغربي)”، مشيرا إلى أن الأمر قيد التحقيق.

وقالت المتحدث باسم بلدية “شلومي” إن “صاروخين أطلقا من لبنان سقطا في منطقة مفتوحة” في المنطقة.

من جانبها، أفادت قناة “الجديد” اللبنانية نقلا عن مصادر أمنية بأنه تم “إطلاق صاروخ “غراد” من منطقة رأس العين – القليلة جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.