صفارات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا جراء الغارات الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات دوت صفارات الإنذار جراء الغارات الجوية في معظم أنحاء أوكرانيا مساء الأحد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. ومن المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن كييف مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الثالث. وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإمدادات الأسلحة المتسارعة التي قال إنها يمكن أن تساعد أوكرانيا على تصعيد هجومها المضاد، وقال إن الأمريكيين “يجب ألا يأتوا إلى هنا بأيد فارغة“. أخبار قد تهمك

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