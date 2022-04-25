جاء ذلك خلال تدشينه البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، والتي تسهّل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة، بما يضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة الآمنة.
وخلال التدشين، قدّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبدالله الصاعدي، شرحاً عن آلية العمل الإلكترونية في إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد وتحديد المستفيدين وهدف إيصال الزكاة لمستحقيها، مؤكدًا أن مشروع زكاة الفطر الموحد يأتي امتداداً للرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة لكل جوانب العمل الخيري والإنساني في المملكة وخاصة في شهر رمضان المبارك.
وتمثل منصة تبرع إحدى سُبل تحقيق التيسير وخدمةً لشعيرة زكاة الفطر ومستفيديها، وتقديم المزيد من خيارات البر والعمل الإنساني التي توفرها المنصة، بما يعزز مبدأ التكافل في المجتمع، وتنمية الموارد المالية وقدرات الجهات غير الربحية.
يُذكر أن المنصة الوطنية للتبرعات الحل الأسهل والأمثل لإيصال المتبرع إلى المحتاج في شتى مناطق ومدن المملكة من خلال عملية تبرع آمنة وشفافة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير المدينة يوجّه بإنشاء مؤسسة وقفية لإفطار الصائمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.