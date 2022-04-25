أوكرانيا: القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع آزوفستال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية حاولت اقتحام مجمع مصنع آزوفستال للصلب الذي تسيطر عليه أوكرانيا في مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب شرق البلاد، على الرغم من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الأسبوع الماضي بأنه لم تعد هناك حاجة للسيطرة على المجمع.

وكتبت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك تقول إن القوات الروسية تنفذ “عمليات هجومية” في منطقة آزوفستال، فضلا عن شن غارات جوية على البنية التحتية المدنية.

وقال سيرهي فولينا قائد اللواء 36 من مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول، في مقابلة مع نائب معارض نُشرت على موقع يوتيوب الأحد، إن روسيا تستهدف المجمع بقصف جوي ومدفعي.

وأضاف، متحدثا من موقعه في المصنع، “نستقبل إصابات والوضع حرج… لدينا الكثير من الجرحى، (بعضهم) يموتون، إنه (وضع) صعب فيما يتعلق بالبنادق والذخيرة والطعام والأدوية… الوضع يتدهور بسرعة”.

ونفى كونستانتين إيفاشينكو، المسؤول الذي عينته روسيا رئيسا لبلدية ماريوبول لكن لم تعترف به أوكرانيا، وقوع أي قتال في المدينة في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الروسية تاس اليوم.

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ومصنع آزوفستال للصلب هو المعقل الرئيسي للمقاومة الأوكرانية في ميناء ماريوبول بجنوب شرق البلاد والذي يتعرض للقصف منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير.

وفي وقت سابق الأحد، كتب مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش على فيسبوك أن “القوات الروسية تحاول القضاء على المدافعين عن آزوفستال وأكثر من ألف مدني يختبئون في المصنع”.