150 ألف مستفيد من العربات الكهربائية بالمسجد الحرام

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
بلغ عدد المستفيدين من خدمة العربات الكهربائية لأداء نسك الطواف والسعي منذ دخول شهر رمضان المبارك لهذا العام حتى الآن في المسجد الحرام أكثر من 150900 مستفيد، حيث التحول الرقمي والتقى؛لتقديم مستوى جديد من ذكاء العمليات والأعمال بكفاءة وجودة عالية, وتماشياً مع رؤية 2030 في التحول التكنولوجي ولتمكين المستفيدين من كبار السن , والأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على جميع الخدمات في رحاب المسجد الحرام.
وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها سخَّرت التقنيات والتطبيقات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في المسجد الحرام ، مشيرةً إلى توفيرها لقاصدي البيت العتيق 3000 عربة كهربائية و 5000 عربة يدوية ليتمكن كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة من أداء عباداتهم , مشيراً إلى أن الرئاسة طوعت التكنولوجيا والتقنيات الحديثة واستخدام تطبيق (تنقل) عبر الهواتف الذكية؛الذي يمكِّن الأفراد من حجز الخدمة والاستفادة منها عبر الهواتف الذكية، ويقلل من كثافة الحشود والكثافة العددية للمعتمرين والزوار في مواقع الاستفادة من الخدمة.
وخصَّصت الرئاسة دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي للعربات الكهربائية ،والعربات اليدوية في الساحة الشرقية امام باب علي – والساحة الجنوبية تحت وقف الملك عبد الله – رحمه الله – والساحة الغربية تحت جسر الشبيكة، ونقاط شراء التذاكر في مسعى الصفا – دور الميزان بداية الطواف – سطح القشاشيه – الشيبيكة، لافتةً إلى أن عدد المستخدمين للعربات الكهربائية 150ألفا، وعدد العربات اليدوية بلغ 11580، كما ينتشر الموظفون في المسارات المخصصة للعربات للتأكد من عملية سير وسلاسة الحركة داخل الممرات المخصصة، ومنع عمليات التكدس، وتلافي الازدحام على مدار اليوم.
يُذكر أن الرئاسة منحت تصاريح خاصة لدافعي العربات اليدوية وفق شروط ومتطلبات يجب توفرها لدى مقدم الخدمة، حيث بلغ عدد التصاريح الممنوحة للأفراد 2500 تصريح.
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