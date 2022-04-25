محمد بن مسعود - الدمام - فريق جامعة الحكمة يتوج بطلاً للبطولة الرمضانية الكروية الثانية والثلاثين في محافظة تعز

توج فريق جامعة الحكمة بطلاً للبطولة الرمضانية الكروية الثانية والثلاثين التي أقامتها الإدارة العامة للأنشطة في جامعة تعز والتي شاركت فيها الجامعات والمؤسسات والفرق الرياضية علی مستوی محافظة تعز.

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التتويج الذي جاء بفوز مستحق في المباراة النهائية على فريق كلية العلوم الإدارية بجامعة تعز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبالعودة إلى مجريات المباراة فقد انتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي ، ومنذ مطلع الشوط الثاني اعتمد فريق جامعة الحكمة على الضغط والهجوم المتنوع من الأطراف والوسط وأثمر ذلك الضغط لتسجيل ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجله فريق كلية العلوم الإدارية بجامعة تعز قبيل نهاية المباراة.

حضر المباراة مدير فرع جامعة الحكمة بتعز أ. د/ عبده الكليبي ونائب رئيس جامعة تعز لشؤون الطلاب د/رياض العقاب ورئيس اتحاد كرة القدم بالمحافظة الكابتن/ محمد علي القدسي، ومديرو الأنشطة في الجامعات وعدد من الإداريين والأكاديميين في الجامعتين، وكذا عدد غفير من المشجعين والرياضيين.

ونال مدرب الفريق الكابتن/ فيصل أسعد جائزة أفضل مدرب تم اختياره من قبل اللجنة والاتحاد العام لكرة القدم بالمحافظة، وأحرز لاعب فريق جامعة الحكمة/ أكرم عادل، كأس أفضل لاعب بالدورة.

وفي نهاية المباراة تم تقليد اللاعبين والكادر الإداري والفني الميداليات وتسليمهم كأس البطولة الرمضانية الكروية الثانية والثلاثين .