اخبار دوليه – بـ10 قذائف مدفعية.. إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان

محمد بن مسعود - الدمام - شن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين قصفاً مدفعياً على مواقع في جنوب لبنان، وفق مراسل «العربية».
وأضاف المراسل أن 10 قذائف مدفعية إسرائيلية أطلقت على مواقع في جنوب لبنان.
جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل وسقطت في منطقة مفتوحة.
وقال على تويتر إنه لم يتم تفعيل الإنذارات أو إعلان حالة التأهب في شمال إسرائيل، بحسب رويترز.
تأتي هذه التطورات في أعقاب اشتباكات على مدى الأسبوعين الماضيين بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس.
يشار إلى أن الحدود الشمالية لإسرائيل تشهد حالة من الهدوء بوجه عام منذ الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية عام 2006.
فيما دأبت فصائل فلسطينية صغيرة على إطلاق النار بشكل متقطع على إسرائيل في الماضي.
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