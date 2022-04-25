شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف مصحف هدية من خادم الحرمين لقاصدي المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أوضح مدير عام الإدارة لشؤون المصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني، أن أكثر من (٣٠) ألف نسخة من المصحف الشريف تم إهداءها لقاصدي المسجد الحرام منذ بداية الشهر وحتى اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ وذلك ضمن برنامج "مصحف لكل زائر

وأضاف أنه تسلم كل زائر هدية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، داعياً الله –عز وجل- أن يجزل الأجر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

من جانبهم عبر المستفيدون في حديث لهم عن عميق شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على هذه الهدية الغالية، مؤكدين امتنانهم لكل ما يقدم لهم من خدمات جليلة وعلى هذا الإهداء غير المستغرب والكرم المتواصل.