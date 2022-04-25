شكرا لقرائتكم خبر عن فطائر التوست.. أشكال متنوعة ومذاق شهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد فطائر التوست من الأطباق المهمة على مائدة إفطار شهر رمضان المبارك، وتعد بأشكال متنوعة، وهي ذات مذاق شهي، إذ تحشى، حسب الرغبة، بالدجاج أو اللحم أو الجبن أو الخضار.

يبدأ إعداد الطبق بتجهيز التوست «الخبز»، الذي يفرم، ثم يقطع البصل قطعا صغيرة جدا، وكذلك تقطيع الدجاج أو فرم اللحم، ويمكن وضع إضافات اختيارية مثل الذرة والجزر المبشور أو الخضار المشكلة، وتعد البهارات بحسب الرغبة.

نضع البصل في المقلاة حتى ينضج، ثم يسكب عليه اللحم أو الدجاج، مع البهارات والملح، والبقدونس والكزبرة ويكون مفروما ناعما، ثم يتم تقطيع أطراف التوست، وفردها بالفرادة «المحور»، يلي ذلك وضع الجبنة الكريمة على التوست، ثم لف التوست على شكل أسطواني أو بشكل رول، ونضعه بعدها في البيض والحليب المخفوق، ثم نضع الفطيرة والتوست في فتات الخبز، التي تلقى في الزيت المغلي، حتى تكون حمراء وترفع من الزيت بعد ذلك وتكون جاهزة للأكل.