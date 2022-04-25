شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشاريع لتعليم كتاب الله وسنة نبيه المطهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق رئيس مجلس إدارة جمعية قبس للقرآن والسنة والخطابة د. أحمد البوعلي مشروع «سنابل قبس القرآني» للإسهام في تعليم القرآن الكريم حفظا وتجويدا، وتدريس علومه وآدابه، إضافة إلى تعليم السنة النبوية المطهرة وفنون الخطابة وفق منهجية وسطية متميزة.

ويهدف المشروع، الذي جرى تدشينه بحضور نائب الرئيس ورئيس لجنة المراجعة الداخلية بالجمعية عبدالرحمن الحماد، لتخريج جيل حافظ ومتقن للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة ومتخلق بأخلاقه، وإعداد وتأهيل الناشئة في فنون الإلقاء والخطابة، وتنمية القدرات والمواهب والمهارات بمنهج وسطي، وتعزيز الجهود الحكومية والخيرية في تحصين النشء من الغلو والانحراف العقدي والفكري والسلوكي.

حملة خيرية

وقال «البوعلي»، إن المشروع عبارة عن حملة خيرية تدعم 7 مشاريع قرآنية مهمة مثلناها بـ7 سنابل، لأنك بتبرع واحد تكون قد ساهمت في دعم واستمرار 7 مشاريع قرآنية متنوعة لخدمة أهداف الجمعية، قال تعالى: «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم».

موارد المشروع

وأضاف: إن موارد المشروع سيتم توجيهها إلى 7 مشاريع خيرية متنوعة وهي كفالة معلم، لتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية من خلال انتقاء الأكفاء منهم وتوفير المكان المناسب لهم وتزويدهم بالاحتياجات الأساسية والضرورية للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، وكفالة حافظ، لتنال أجر حفظ القرآن كاملا وتعليمه إلى قيام الساعة بريالات يسيرة، وكفالة حلقة من خلال حلقات دائمة ومتقطعة سواء حضوريا أو عن بعد على مدار العام، وحلقات القرآن تشكل العصب والأساس لمشاريع الجمعية سواء حضوريا أو عن بعد، ويستهدف جميع الأعمار، وكفالة دار التي تهدف لغرس حب وحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في قلوب ونفوس الأبناء المسلمين من خلال إقامة الحلقات والتوجيهات التعليمية والبرامج المتخصصة، وهذا من الصدقات، و«الأترجة»، التي يعنى فيها بتعليم الأطفال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قراءة وحفظا من سن الثالثة فما فوق، والسهم الوقفي: من خلال وقف الوفاء يهدف إلى كفالة 5000 آلاف طالب وطالبة، وطباعة المناهج القرآنية والمصاحف وتفاسيرها وتوفير مقر دائم للإدارة، وتكلفة الوقف 4 ملايين ريال.

مساهمة مجتمعية

وقال نائب رئيس الجمعية عبدالرحمن الحماد: إن الجمعية تولي أهمية بالغة لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وأنشأت لهذا الغرض إدارة «تعليمية» رجالية ونسائية والتي حققت إنجازات جيدة في مجال تعليم وتحفيظ القرآن، وتنتشر حلقاتها مؤملا حث أهل الخير على المساهمة والمشاركة في دعم مشروع سنابل قبس عن طريق التبرع عبر متجر الجمعية.

تأهيل النشء في فنون الإلقاء والخطابة وتنمية القدرات والمواهب