شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تقيم مأدبة إفطار في كوسوفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في كوسوفو أمس، مأدبة إفطار رمضانية، بحضور المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا نعيم ترنافا، وأكثر من 100 شخصية إسلامية من الأكاديميين وعمداء الكليات في ثانوية علاء الدين الشرعية، أكبر مدرسة إسلامية في جمهورية كوسوفا، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين.

وعبر المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مواقفهما المشرفة تجاه إخوانهم مسلمي كوسوفا، مقدماً شكره لوزارة الشؤون الإسلامية على دعمها في تنفيذ عدد من البرامج، التي تسهم في مساعدة مسلمي كوسوفا.

وتأتي المأدبة بعد توزيع السلال الرمضانية ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وينفذ في 94 دولة حول العالم.