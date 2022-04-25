شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برنامجي خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور بأوغندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بسفارة المملكة لدى جمهورية أوغندا برنامجي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور لعام 1443هـ، وذلك بإشراف سفير المملكة لدى أوغندا جمال بن محمد المدني، وبحضور عدد من الشخصيات الإسلامية وأعضاء السفارة ووسائل الإعلام الأوغندية. ويستهدف البرنامجان قرابة 1000 صائم، وتوزيع نحو 7 أطنان من التمور، إضافة إلى عدد من السلال الغذائية المتكاملة التي تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم في أوغندا.

وأوضح السفير المدني أن المشروعين يأتيان إنفاذًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، مؤكداً أن جهود المملكة الخيّرة مستمرة في دعم الأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم.

من جانبه قدَّم كل من مفتي جمهورية أوغندا، ومدير الجامعة الإسلامية، وممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على هذا البذل والعطاء.