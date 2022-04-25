شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الشؤون الإسلامية» و«إحسان» لتوزيع 300 ألف نسخة مصاحف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، توزيعها لـ 300 ألف نسخة من المصحف الشريف، بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» في أروقة المسجد النبوي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومسجد قباء، عبر نقاط توزيع مخصصة. ويأتي مشروع توزيع المصاحف الشريفة، الذي أطلقته منصة «إحسان» في إطار تمكين فاعلي الخير من التبرع وفق منظومة متكاملة تضمن وصول التبرعات عبر المنصة الوطنية وبطرق آمنة وميسرة.