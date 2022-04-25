شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز جودة خدمات «نسك» للحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت مؤسسة «نسك» للحج والعمرة برئاسة وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، أعمالها التي تعنى بتقديم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وتسعى المؤسسة وبإشراف فني مباشر من وزارة الحج والعمرة إلى تعزيز جودة الخدمات في المشاريع والمبادرات، عبر إتاحة الفرصة لشركائها من رجال الأعمال والقطاع الخاص والثالث؛ ليسهموا في رحلة تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وفق رؤية السعودية 2030.

وتعمل مؤسسة «نسك» للحج والعمرة على عدة مجالات رئيسة منها: توعية الحجاج والمعتمرين داخليًا وخارجيًا، وتأهيل العاملين في مجال الحج والعمرة، والإرشاد والتطوع وبرامج الترحيب والاستقبال لضيوف الرحمن وتحسين التجربة الرقمية لهم، وتمثل المنح والهبات المقدمة للمؤسسة إحدى طرق الدعم لأعمالها في خدمات الحج والعمرة. من جانب آخر، تسهم مؤسسة «نسك» في تعزيز أثر البرامج المقدمة للحجاج والمعتمرين، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن وقياس أثرها من خلال دعم الأبحاث والدراسات، وتتخذ المؤسسة من مكة المكرمة مقرًا رئيسًا لأعمالها.