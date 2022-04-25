شكرا لقرائتكم خبر عن 408 عمليات قسطرة بمركز القلب بمستشفى الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مركز القلب بمستشفى الملك خالد بنجران 408 عمليات قسطرة قلبية، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية للقلب المفتوح 13 عملية، وذلك خلال الربع الأول من العام 2022م.

وأوضحت صحة نجران أن عمليات القسطرة القلبية تضمنت 165 قسطرة علاجية مع تركيب دعامات لشرايين القلب التاجية تخللها 10 حالات علاجية للجذع الرئيس للشريان التاجي دون الحاجة لعملية القلب المفتوح، لافتةً إلى نجاح أطباء المركز في إجراء 4 عمليات لزراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة وتصوير الشرايين التاجية بالأمواج فوق الصوتية داخل الأوعية لعدد 6 مرضى، وتركيب 6 بطاريات منظم مؤقتة للنبض الإسعافي، وتركيب 6 أخرى دائمة للنبض وزراعة 6 أجهزة إعادة تزامن قلبي مع تنظيم ضربات القلب ومزيل رجفان القلب، وتقويم نظم القلب البطيني.

وأشارت إلى تركيب مضخة البالون الأبهري لمريضين اثنين ساعدت في تروية الأوكسجين بعضلة القلب ودعم الدورة الدموية.

كما تم استحداث عيادات توعوية لأول مرة بمركز الأمير سلطان لمتابعة وبرمجة الأجهزة المنظمة لنبضات القلب وأجهزة دعم تناغم القلب والمزيلة للرجفان.