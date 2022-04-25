شكرا لقرائتكم خبر عن «ديفيد هنري» رئيسا تنفيذيا لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية عن تولي ديفيد هنري منصب الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية التي أعلن عنها نهاية العام الماضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة المدينة د. غسان الشبل، أن المدينة بدعم من سمو ولي العهد -حفظه الله- تسعى إلى إنشاء منظومة حيوية من المواهب السعودية الشابة للإسهام في بناء مستقبل المملكة والعالم، من خلال تشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية للشباب.

وأضاف: يسرنا أن نرفد فريق المدينة بشريك مخضرم وطيب السمعة مثل ديفيد هنري الذي سيساعدنا في وضع إستراتيجية طويلة الأجل لدعم الاستدامة الاقتصادية والحضرية للمدينة.

وقال ديفيد هنري: بوصفها وجهة تضع الشباب والابتكار والإبداع في صلب أولوياتها، ستشكل المدينة مصدر إلهام للجميع وستسهم في تحقيق الرؤية الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لبناء مستقبل المملكة العربية السعودية، ويشرفني أن أكون جزءا من هذا المشروع الذي يدفع حدود الابتكار في التصميم نحو آفاق جديدة ويعزز الاستدامة بمختلف مفاهيمها ويتعهد بتنمية القدرات الشبابية السعودية.

ويمتلك هنري خبرة واسعة في قطاع التطوير العقاري تمتد على مدار أربعة عقود، حيث أشرف على الفريق المسؤول عن تطوير المدينة منذ بدء العمل على المشروع بهدف تعزيز مكانتها كمنظومة حيوية لتمكين الشباب السعودي ومركز عالمي لرعاية المشاريع المبتكرة والتعليمية والإبداعية.

ويسعى لتطوير وجهة تضع تمكين الشباب والابتكار في صلب أولوياتها تحقيقا لرؤية سمو ولي العهد الطموحة للمدينة، والعمل مع مواهب سعودية لتشييد مدينة تعزز من قدرات الكوادر المحلية.

كما يركز بشكل عام على رفع معدلات التوطين بوضع مستهدف لزيادة نسبة السعودة من 58 % وحتى 70 % بنهاية عام 2022م مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة وتطوير مهارات فريق العمل. وتقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في حي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة وتمتد على مساحة 3.4 كم مربع تقريبا.