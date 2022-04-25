شكرا لقرائتكم خبر عن 286 طن سلال غذائية للأكثر احتياجا بحجة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الجمعة الماضية، 286 طنًا و867 كيلو جرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في عدد من المديريات بمحافظتي حجة وصعدة، استفاد منها 23.241 فردًا، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي. ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلةً بالمركز في المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق وسد الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا والنازحين في المحافظات اليمنية.