شكرا لقرائتكم خبر عن الملك وولي العهد يهنئان رئيس مجلس القيادة اليمني بأداء اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس د. رشاد محمد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات له ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتوفيق والسداد؛ بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبه وبلده الشقيق.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، في وفاة الرئيس السابق مواي كيباكي. وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية كينيا السيد مواي كيباكي، ونُعرب لكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس د. رشاد محمد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية. وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات له ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد سموه الحرص على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لهما ولشعبيهما الشقيقين.

كما بعث سمو ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، في وفاة الرئيس السابق السيد مواي كيباكي. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية كينيا السيد مواي كيباكي، وأُعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».