شكرا لقرائتكم خبر عن طريق «صفوى - العوامية».. مسار جديد على الدوار الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدى القادمون من القطيف نحو شارع «صفوى - العوامية»، ارتياحهم، بعد افتتاح طريق مباشر يؤدي إلى صفوى، متجاوزًا بذلك المتاهات العديدة التي أدت إلى كثير من الحوادث المرورية سابقًا، منذ بدء إنشاء جسر دوار صفوى، والبالغ طوله 300 متر طولي.

مسار جديد

وأكد المواطن «حسن آل جميعان»، الذي يرتاد الطريق بشكل يومي، فرحة الأهالي وارتياحهم، لافتتاح مسار جديد على الدوار الجنوبي لمدينة صفوى، والذي يقع تحت الجسر، موضحًا أن هذا الجسر لا يزال تحت الإنشاء في الوقت الراهن، وهذا الشارع الجديد والمدخل يجنب الأهالي الدخول في المتاهات، التي تتسبب في زحام المركبات، خاصة في فترة الذروة الصباحية.

وقوع الحوادث

من ناحيته، بيَّن المواطن «حسن السعيد»، أن هذه المتاهات تسببت في وقوع حوادث عدة، وأن الإقفال استمر أكثر من عام تقريبًا، ويعتبر جزءًا من منطقة عمل الطريق بين صفوى ورأس تنورة، الذي يزيد طوله على 14 كيلو مترًا، ويبدأ من جسر صفوى المطار، ويخترق صفوى ويصل إلى الدوار بين صفوى والعوامية، ثم يصل إلى البحر، ومن ثم يصل إلى محافظة رأس تنورة.

سلامة المرتادين

وأضاف: افتتاح منفذ وشارع جديد تحت الجسر، يسهم في سلامة مرتادي الطريق، خاصة للقادمين من العوامية أو القطيف، فيمكن أن يتجه قائد المركبة لصفوى أو الدمام مباشرة دون عناء، أما القادم من الدمام فيجب عليه أن يتجه إلى بلدة العوامية، ومن ثم يتجه إلى صفوى مباشرة، ما يعني اختصار شيء من المسافة السابقة، أما الخارج من صفوى والمتجه للقطيف، فعليه أن يتجه إلى الدمام، آملًا أن ينتهي العمل سريعًا.

أهمية بالغة

وأكد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، أن الوزارة تولي اهتمامًا بمشاريع تنمية وتطوير المنطقة، ويجري العمل حاليًا على تنفيذ مشروع استكمال طريق صفوى رأس تنورة، لما له من أهمية بالغة، خاصةً أنه يختصر المسافة من وإلى محافظة رأس تنورة.

الأعمدة الخرسانية

وأوضح أن العمل يجري حاليا في تنفيذ الجسر البري أعلى دوار صفوى، الواقع على طريق صفوى المطار عند مدخل القطيف، وما تم إنجازه بالنسبة لأعمال الجسر يتمثل في الانتهاء من كامل أعمال الأعمدة الخرسانية.