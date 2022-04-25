شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مسالخ عشوائية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت لجنة متابعة المطابخ والذبح العشوائي بوكالة الخدمات، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، 3 مواقع لمسالخ عشوائية مخالفة، يتم الذبح فيها وسط ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك حسبما أكد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل.

وقال مدير الإدارة العامة لصحة البيئة د. قاسم الهزوم: إن اللوائح البلدية شددت على منع الذبح العشوائي، وتطبيق أقصى الجزاءات بحق المخالفين، ومصادرة وإتلاف المضبوطات.

وأوضح أن الذبح العشوائي له نتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة، كون من يقومون بهذه العملية عمالة غير مختصة، إضافة إلى غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح، ما يُعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض.