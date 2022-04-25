شكرا لقرائتكم خبر عن 485 متبرعا بالدم في حملة «بر الفيصلية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توافد 485 متبرعًا بالدم، على الحملة السابعة والعشرين، التي أنهاها مركز الفيصلية، التابع لجمعية البر بمحافظة الأحساء، ودشنها أمين عام الجمعية م. صالح العبدالقادر، واستمرت ثلاثة أيام، وتم استبعاد 77 منهم؛ لعدم ملاءمتهم الصحية للتبرع.

وشهدت الحملة في يومها الثالث، توافد شخصيات اجتماعية ورجال دين ونشطاء في التواصل الاجتماعي، وأثنى الجميع على حسن التنظيم والترتيب وهذا الإقبال والتفاعل.

وقدَّم رئيس المجلس الإشرافي للفيصلية م. يوسف الرفيعي شكره لكل مَن ساهم في إنجاح هذا المشروع الإنساني، وبارك للقائمين على هذه الحملة نجاحهم في جمع كل هذه العبوات من الدم، التي تعكس روح التضحية والعطاء لدى أبناء هذا المجتمع.