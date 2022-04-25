شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام العالمي: إلتهاب الكبد الوبائي يثير الذعر بأوروبا.. ومرتبط بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرزت الصحف والمواقع العالمية، الخوف المتزايد، إثر الالتهاب الكبدي غير معروف الأسباب، الذي انتشر مؤخرًا بين الأطفال في عدة دول، بعد تسجيل 169 حالة لدى أطفال في 12 دولة، منهم 108 في المملكة المتحدة، وخضع 17 من الأطفال لعمليات زرع الكبد نتيجة لذلك، كما تم اكتشاف حالات في الدنمارك وأيرلندا وهولندا وإسبانيا، وجميع الحالات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 شهرًا وحتى 13 عامًا، وتوفي طفل واحد على الأقل نتيجة تداعيات المرض.

ارتفاع الإنزيمات

وأفاد موقع منظمة الصحة العالمي بأنه لا يوجد تاريخ سفر للحالات المصابة، وتوجد حالة واحدة فقط مرتبطة وبائيا، وتتمثل الأعراض في ارتفاع في إنزيمات الكبد بشكل ملحوظ، مع ظهور بعض الأعراض، مثل الصفراء والقيء والإسهال وآلام في البطن، وتم استبعاد الإصابة بأنواع فيروسات الكبد الشائعة.

بؤر جديدة

فيما قال موقع «آي نيوز»: إن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلن الثلاثاء الماضي عن رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في 4 بلدان أوروبية جديدة، بعد أسبوعين على كشف بريطانيا عن إصابات مشابهة على أراضيها، وتم الإبلاغ عن حالات إضافية لدى أطفال في الدنمارك وأيرلندا وهولندا، بالإضافة إلى 9 حالات مشتبه بها لدى أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة و6 سنوات في ولاية ألاباما الأمريكية، بحسب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

أسباب مجهولة

وأضاف الموقع: التحقيقات مستمرة في جميع البلدان التي جرى الإبلاغ فيها عن حالات، وفي الوقت الحالي، لا يزال السبب الدقيق للإصابات بالتهاب الكبد غير معروف، لكن المحققين البريطانيين يعتبرون أن نوعا من العدوى تسبّب على الأرجح بالخصائص السريرية والوبائية للحالات.

زيادة غامضة

أما صحيفة «ستيت نيوز»، فلفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية، قالت الجمعة الماضي: إنها تتوقع ظهور حالات جديدة في الأيام المقبلة، وأصدرت المنظمة هذه الأرقام، فيما تحقق السلطات الصحية حول العالم في الزيادة الغامضة بالحالات الحادة من التهاب الكبد لدى الأطفال الصغار.

عواقب وخيمة

ونقلت عن «ريتشارد بيبودي»، الذي يرأس فريق مسببات الأمراض في القسم الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية، قوله: «على الرغم من أن الأرقام ليست كبيرة، فإن العواقب وخيمة للغاية، ومن المهم أن تتوخى الدول الحذر».

عوامل محتملة

وقالت مديرة شؤون العدوى السريرية والناشئة في المملكة المتحدة د. ميرا تشاند: إن المسؤولين يعملون على التحقيق في مجموعة واسعة من العوامل المحتملة التي قد تتسبب في دخول الأطفال إلى المستشفى بسبب التهاب الكبد، وأحد الاحتمالات التي يتم فحصها هو أن التفشي الجديد مرتبطة بعدوى الفيروس الغدي، الذي يمكن أن يسبب أعراضًا أكثر خطورة، بما في ذلك أمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال الصغار.

الارتباط بكورونا

أما صحيفة «توداي نيوز» فربطت بين المرض الجديد وفيروس كوفيد- 19، ويعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن تكون مناعة الأطفال قد انخفضت بسبب عدم التعرض للبيئة الطبيعية بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة، وذلك إلى ظهور أعراض أسوأ بعد التعرض لها الآن.

وأكدت صحيفة «ذا كونفرسايشن» الأمر نفسه، وأشارت إلى أن جميع الإصابات التسعة في ألاباما، والتي ترجع لمرضى تتراوح أعمارهم بين 1 و6 سنوات، اضطر أهالي الأطفال فيها إلى إيداعهم في المستشفى لتلقي العلاج، وأصيب 3 منهم بفشل كبدي حاد، واثنان يتطلبان عمليات زرع كبد، بينما لم يمت أي من الأطفال هناك، ولم تشمل أي من الحالات التسع أطفالاً أصيبوا بكوفيد- 19 أو تلقوا اللقاح.