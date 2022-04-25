شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة 98 طلبا عبر منصة «صحة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، ميدانيا، على طلبات المنشآت الصحية الخاصة الواردة على منصة «صحة»، للتأكد من مطابقة الاشتراطات، ما بين إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص، التي بلغت 98 زيارة، تمثلت في 29 صيدلية، و19 متجرا للنظارات، و50 مؤسسة صحية خلال الفترة من 2022/1/1 إلى 2022/4/14م. جاء ذلك تأكيدا لحرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين في القطاع الصحي الخاص، ضمن إطار جهودها لتطوير الخدمات التي تقدمها لهم، ما يسهم في تعزيز دور المنشآت في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.