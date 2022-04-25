شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد ضرورة الاستفادة من التقنية في إيصال المساعدات لمستحقيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أهمية الاستفادة من التقنية في إيصال المساعدات لمستحقيها عبر المنصات الوطنية المختلفة، وتطوير التجارب السابقة التي أثبتت نجاحها، واستغلال الإمكانات التقنية المتاحة.

إخراج الزكاة

جاء ذلك خلال تدشين سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة، عبر المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»، التي تسهل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة، بما يضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة الآمنة، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل.

آلية العمل

وقدم المقبل لسمو أمير المنطقة الشرقية، شرحًا عن آلية العمل الإلكترونية في إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد وتحديد المستفيدين، وهدف إيصال الزكاة لمستحقيها.

تكافل مجتمعي

وقال المقبل: إن مشروع زكاة الفطر الموحد يأتي امتدادًا للرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة لكل جوانب العمل الخيري والإنساني في المملكة، خاصة في شهر رمضان المبارك، مشيدًا بجهود القائمين على منصة «تبرع» في سبيل تحقيق التيسير، وخدمة شعيرة زكاة الفطر ومستفيديها، فضلا عن المزيد من خيارات البر والعمل الإنساني التي توفرها المنصة، بما يعزز مبدأ التكافل في المجتمع.

موارد مالية

وأضاف: تحرص الوزارة على تنمية الموارد المالية وقدرات الجهات غير الربحية، وتمكينها من تحقيق أهدافها وأثرها الاجتماعي المنشود من خلال توسيع وتنويع مصادر دخلها.

برامج خيرية

يذكر أن المنصة الوطنية للتبرعات الحل الأسهل والأمثل لإيصال المتبرع إلى المحتاج في شتى مناطق ومدن المملكة، من خلال عملية تبرع آمنة وشفافة، تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبلغ عدد المستفيدين من الزكوات أكثر من 4.5 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد عمليات التبرع أكثر من 2 مليون عملية، في مختلف المجالات الخيرية، بينما بلغ عدد الجمعيات المسجلة أكثر من 1500 جمعية، تقدم المئات من فرص التبرع لكافة البرامج والمجالات الخيرية وتوزيعها بتقنية عالية على المحتاجين.

حضور اللقاء

حضر اللقاء رئيس مجالس الجمعيات الأهلية د. سعدون السعدون، والمشرف العام على جمعية البر الخيرية، إبراهيم الجميح، وأمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل، ورئيس مجلس إدارة جمعية البركة الخيرية م. خالد الشلالي، والمدير التنفيذي لجمعية «إطعام» فيصل الشوشان، والأمين العام لمؤسسة حمد الحصيني الخيرية عادل الحصيني.