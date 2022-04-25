شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية للتنسيق والتكامل بين الجمعيات القرآنية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، أمس، مراسم توقيع اتفاقية التنسيق والتكامل بين الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم «خير»، وجمعية الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة «قبس»، وجمعية المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه «تعلم»، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وتستهدف هذه الاتفاقية تحقيق الانسجام والتوافق بين الجمعيات، التي تخدم كتاب الله تعالى وتجنب الازدواجية بين الجمعيات وتوحيد الجهود بينها، وكذلك تبادل الخبرات. ويؤكد توقيع هذه الاتفاقية ضرورة التعاون المشترك بين الجمعيات القرآنية للرقي بمستوى التلاوة والحفظ لأبناء المحافظة.