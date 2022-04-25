شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يزور المنومين بمستشفى الملك فهد الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد المشاريع التطويرية ومستوى الخدمات المقدمة

«أصدقاء المرضى» كيان راسخ تأسس قبل 40 عاما

4.5 مليون ريال تبرعات لـ 7 مستشفيات خلال شهر رمضان

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى، أمس، المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، واطمأن سموه على صحتهم، سائلا الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة.

وتجول سموه في عدد من أقسام المستشفى، بحضور رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله الربيش، ورئيس لجنة أصدقاء المرضى د. إبراهيم العريفي، وأعضاء اللجنة.

لفتة إنسانية

وثمن رئيس الجامعة المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر د. عبدالله الربيش، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف للمرضى المنومين في المستشفى الجامعي بالخبر، والاطمئنان على صحتهم، وقال «ليس بمستغرب على سموه الكريم هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، التي جاءت لتؤكد حرص سموه على سلامة وصحة المنومين، لما لها من الأثر الكبير في نفوس المرضى ودعمهم نفسيا».

كما قدم شكره وبالغ امتنانه لسمو أمير المنطقة الشرقية، على حضوره وتفقده للمشاريع التطويرية التي شهدها المستشفى الجامعي من أقسام مثل المختبرات الطبية، ووحدة الأشعة التداخلية، ووحدة عمليات جراحة الكلى وتفتيت الحصوات، مما يدل على حرص سموه على أهمية رفع مستوى الخِدْمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمًا وارتقاءً لمنظومة الخِدْمات الصحية في المنطقة الشرقية.

وشكر د. الربيش، رئيس وأعضاء لجنة أصدقاء المرضى على حرصهم وحضورهم ودعمهم، إذ ليس بمستغرب عليهم، فهم نهر معطاء لا ينقطع، ورافد من روافد التنمية، داعيًا العلي القدير أن يجعله في ميزان حسناتهم.

رجال الأعمال

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالشرقية رئيس اللجنة د. إبراهيم العريفي، أن إسهامات رجال الأعمال أصحاب الأيادي البيضاء مستمرة في تقديم الدعم المادي لتأمين الأجهزة الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي بالمنطقة، وكذلك توفير احتياجات المرضى وخدمتهم وتقديم الدعم لهم وتأمين احتياجاتهم من المستلزمات الطبية، إذ قدموا خلال الزيارات الرمضانية لمستشفيات المنطقة الرئيسة وعددها 7 مستشفيات، دعما ماديا للجنة تجاوز 4.5 مليون ريال لتوفير التجهيـزات والمستلزمات الطبية.

أياد بيضاء

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن اللجنة تفخر بكونها أول لجنة أصدقاء للمرضى يتم تأسيسها بالمملكة بقوة الأيادي البيضاء الداعمة من أبناء المنطقة، بعد فضل الله تعالى، تستمر بسعيها لتحقيق أهداف جليلة تتلخص في مشاركة هموم المرضى من أبناء وأهالي المنطقة الشرقية والمُساهمة في إنهاء معاناتهم والتخفيف من آلامهم والمُساعدة في علاجهم، حتى يعودوا أصحاء من جديد، يشاركون في بناء مجتمعهم والنهوض به.

كيان مؤسسي

وقال: استمرت اللجنة بخطى ثابتة تسير نحو التميز لأكثر من 40 عاما استطاعت -ولله الحمد- ككيان مؤسسي راسخ أن تكون وعاءً مُحفزًا لقطاع الأعمال بالتبرع وتقديم أعمال الخير، وأن تمثل تجسيدا واقعيا لفكرة الشراكة الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص. هذه الشراكة التي أصبحت الآن على قائمة أولويات رؤية المملكة 2030م.