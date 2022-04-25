شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية».. 560 ألف وصفة علاجية وتفعيل عيادة «الغدد الصماء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت مدينة الملك سعود الطبية 560 ألف وصفة علاجية لـ 975 مستفيدا، خلال الربع الأول من عام 2022م، وفعلت خلال الفترة نفسها عيادة تقييم علاجيات الغدد الصماء تحت إشراف الصيادلة السريريين من ذوي الاختصاص.

وتعد العيادة الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة لإدارة الأمراض المزمنة، بما فيها أمراض الغدد الصماء عموما وغير مقتصرة على السكري.

وأقيمت ندوة التحديثات العلاجية للمدينة 2022، ناقشت المستجدات بعد الجائحة عن العلاجات الناشئة والجديدة، بمشاركة 18 متحدثا.