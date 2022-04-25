شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على محافظات الشرقية حتى الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر أجواء المنطقة الشرقية بتقلبات جوية، وذلك بهطول أمطار رعدية، متوسطة في مجملها، قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية، من اليوم الإثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: تتأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية، وذلك بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، متوقعًا أن يستمر التأثير حتى يوم الخميس على مناطق «عسير، والباحة، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك».

وتوقع أن تتأثر بأمطار متوسطة في مجملها خلال نفس الفترة أجزاء من مناطق الشرقية «الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، بقيق، الجبيل، الأحساء»، ومكة المكرمة «العاصمة المقدسة، الجموم»، ولا يستبعد أن يمتد تأثير السحب الرعدية الممطرة ليشمل الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة «ينبع، رابغ، جدة».

كما توقع استمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة في مجملها يوم الجمعة على المحافظات في مناطق «الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، الباحة».