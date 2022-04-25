شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ورم بطول 38 سم من مبيض طفلة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام فريق طبي جراحي بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، بإجراء عملية نادرة، وإنهاء معاناة طفلة تبلغ من العمر 14 عاما من ورم ضخم، نشأ في المبيض الأيسر وتمدد إلى أعلى المعدة، وسبب لها الكثير من الأعراض الحادة.

وقالت د. جيهان الخاروف إن الطفلة راجعت المستشفى بصحبة ذويها، تشكو من تضخم في البطن، وكأنها امرأة في الشهر الثامن من الحمل، وكانت تعاني أيضا من صعوبة ورغبة مستمرة في التبول، والشعور بالامتلاء عند تناول الطعام بشكل سريع، مع انتفاخ في المعدة، وكذلك آلام في الحوض والمعدة، وفي منطقة أسفل الظهر، علاوة على الإمساك والغثيان والرغبة في التقيؤ.

وأضافت د. الخاروف أن المريضة أخضعت سريعا لحزمة من الفحوصات، أهمها التصوير بالأشعة فوق الصوتية «السونار»، الرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى تحاليل الدم المخبرية، فأظهرت النتائج وجود ورم ضخم طوله نحو «38» سم، متمدد من المبيض الأيسر في الحوض حيث نشأ، إلى أعلى منطقة المعدة، فأخضع الفريق الطبي الحالة لدراسة متأنية، بغرض الوصول إلى خطة علاجية تمكن الفريق من استئصال الورم بشكل كامل، وتابعت د. الخاروف قائلة: إن الفريق الطبي قام بـ«شفط» نحو «4» لترات من السائل بشق صغير جدا من حول المبيض وذلك لتصغير حجم الورم، ومن ثم تم استئصال الورم عبر فتحة صغيرة لم تتجاوز الـ«7» سم، وبدأت حالة المريضة تتحسن بوتيرة سريعة، واختفت كافة الأعراض التي كانت تعاني منها بعد العملية، وبيَّن تحليل السائل أن الورم حميد «ولله الحمد»، وغادرت الطفلة المستشفى وهي بحالة صحية جيدة، بعد «3» أيام أمضتها منومة في المستشفى محاطة بالعناية الطبية الحثيثة.