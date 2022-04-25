افتتاح مركز تقنيات شبكات المستقبل بجامعة الملك سعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي أمس «مركز تقنيات شبكات المستقبل» بكلية علوم الحاسب والمعلومات، كنتاج لجهود الكلية وشراكة الجامعة الاستراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويأتي المركز كأول مركز متخصص من نوعه وتفعيلا للاتفاقية الموقعة مع الوزارة للتعاون في مجالات تطوير تطبيقات الجيل الخامس 5G وما بعدها، وتنمية مواهب الطلاب والطالبات، ومواءمة مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل المتجددة، علاوة على تعزيز موقع الجامعة لتكون رائدة وأكثر ابتكارا على مستوى المنطقة.



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