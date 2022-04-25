شكرا لقرائتكم خبر توقعات بهطول أمطار على 11 منطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع أن تتأثر 11 منطقة في المملكة ابتداء من اليوم وحتى الجمعة المقبل بهطول أمطار متوسطة في مجملها، قد تصل إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرارية هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

وبين تقرير المركز أنه ستتأثر 11منطقة بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية المقدم محمد الحمادي بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.

إلى ذلك هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة ومحافظات المنطقة وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

كما هطلت مساء أمس الأول أمطار متوسطة على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة وتنومة.

كما شملت الأمطار مراكز بللحمر وبللسمر وشني والفرشة والشعف والجنينة وصمخ ومتنزهات السودة.

مناطق يتوقع تأثرها بالأمطار:

