3 جوائز عالمية لطلاب المملكة في أولمبياد الفيزياء

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ويعد هذا الإنجاز امتدادا لسلسلة الإنجازات العلمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة، وثمرة للجهود والعلاقة التكاملية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وشركائهما الاستراتيجيين، حيث حصد الطالب صادق العباد من تعليم الرياض الميدالية الفضية، بينما حصل الطالب جواد السيف من تعليم الشرقية على الميدالية البرونزية، وحصلت الطالبة لمى الأهدل من تعليم جدة على الميدالية البرونزية.
وتأتي مشاركات المملكة، ممثلة في مؤسسة «موهبة» ووزارة التعليم في المسابقات والمحافل الدولية، ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة «موهبة».
أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء
- المسابقة انطلقت عام 1992 بمشاركة أستونيا وفنلندا
- كانت تسمى أولمبياد أستونيا وفنلندا للفيزياء
- كانت تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل التدريب في الدولتين
- في 2014 و2016 انضمت لاتفيا والسويد
- تم تغيير مسمى المسابقة إلى أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء
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