شكرا لقرائتكم خبر 3 جوائز عالمية لطلاب المملكة في أولمبياد الفيزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق طلاب وطالبات المملكة للفيزياء 3 ميداليات فضية وبرونزيتين، في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء 2022، الذي استضافته دولة أستونيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الحالي.

ويعد هذا الإنجاز امتدادا لسلسلة الإنجازات العلمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة، وثمرة للجهود والعلاقة التكاملية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وشركائهما الاستراتيجيين، حيث حصد الطالب صادق العباد من تعليم الرياض الميدالية الفضية، بينما حصل الطالب جواد السيف من تعليم الشرقية على الميدالية البرونزية، وحصلت الطالبة لمى الأهدل من تعليم جدة على الميدالية البرونزية.

وتأتي مشاركات المملكة، ممثلة في مؤسسة «موهبة» ووزارة التعليم في المسابقات والمحافل الدولية، ضمن رحلة كاملة ومنظومة متكاملة في مؤسسة «موهبة».

أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء

