وثيقة الجواز الصحي تخفض معدلات وفيات الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمنح وثيقة الجواز الصحي للطفل منذ ولادته وحتى بلوغه سن 5 سنوات، فهي أداة لرصد صحة الطفل ومن شأنها الإسهام في خفض معدلات الإصابة بالأمراض وسرعة تشخيصها وخفض معدلات وفيات الأطفال بحسب مجلس شؤون المرأة.

ويعنى نظام الجواز الصحي بصحة الأم والطفل، من خلال معرفة التاريخ المرضي ومراقبة ومتابعة الحالة الصحية، وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، ومن ثم توثيق ذلك في الجواز لاستخدامه في المراكز الصحية؛ ليصبح المرجع الأول لصحة الأم وطفلها.

وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن 6.1 ملايين طفل يموتون سنويا في جميع أنحاء العالم لأسباب يمكن منعها، وأن هناك 5.2 ملايين حالة وفاة لأطفال دون الخامسة، وهو ما يؤكد أهمية رصد الحالة الصحية للطفل منذ ولادته وهو ما يحققه نظام الجواز الصحي للطفل.

استخدامات الجواز الصحي







سجل متنقل بين المستفيد ومقدم الخدمة الصحية



أداة لنظام الإحالة بين مستويات الخدمة الصحية



وسيلة تثقيف صحية



نظام الجواز الصحي





يعنى بصحة الأم



معرفة التاريخ المرضي



مراقبة الحالة الصحية



متابعة عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة



تحديات تواجه صحة الطفل