وثيقة الجواز الصحي تخفض معدلات وفيات الأطفال

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ويعنى نظام الجواز الصحي بصحة الأم والطفل، من خلال معرفة التاريخ المرضي ومراقبة ومتابعة الحالة الصحية، وعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، ومن ثم توثيق ذلك في الجواز لاستخدامه في المراكز الصحية؛ ليصبح المرجع الأول لصحة الأم وطفلها.
وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن 6.1 ملايين طفل يموتون سنويا في جميع أنحاء العالم لأسباب يمكن منعها، وأن هناك 5.2 ملايين حالة وفاة لأطفال دون الخامسة، وهو ما يؤكد أهمية رصد الحالة الصحية للطفل منذ ولادته وهو ما يحققه نظام الجواز الصحي للطفل.
استخدامات الجواز الصحي
- سجل متنقل بين المستفيد ومقدم الخدمة الصحية
- أداة لنظام الإحالة بين مستويات الخدمة الصحية
- وسيلة تثقيف صحية
نظام الجواز الصحي
- يعنى بصحة الأم
- معرفة التاريخ المرضي
- مراقبة الحالة الصحية
- متابعة عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة
تحديات تواجه صحة الطفل
- الأمراض المعدية
- أمراض الجهاز التنفسي المزمنة
- حالات الصحة العقلية
- الأنظمة الغذائية غير الصحية
- تأخر النمو والإعاقات
- أساليب الحياة غير الفعالة
- أمراض القلب واالسكري
- المواد المضرة بالبيئة وتلوث الهواء
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