شكرا لقرائتكم خبر فتح التسجيل للمشاريع بمهرجان الأفلام السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 24 جهة رسمية وشركات إنتاج محلية وعالمية، أعلن مهرجان أفلام السعودية أمس عن بدء التسجيل بمشاريع الأفلام في سوق الإنتاج، الذي يستمر لـ15 مايو المقبل، حيث يقام في القاعة الكبرى لمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء».

ويفتتح سوق الإنتاج من اليوم الثاني للمهرجان الذي ينطلق خلال الفترة من 2 - 9 يونيو 2022م، لأكثر من 10 ساعات، لتمكين صناع الأفلام من عرض مشاريعهم بشكل مباشر على الشركات المشاركة، كما يقدم المهرجان هذا العام جوائز دعم بقيمة 150 ألف ريال، حيث سيحصل أفضل مشروع لفيلم روائي طويل على 100 ألف ريال، فيما سيحصل أفضل مشروع فيلم قصير على 50 ألف ريال، إضافة إلى تقديم عدد من الشركات دعمها المباشر للمشاريع، حيث يعمل سوق الإنتاج في دورته الثامنة على تنظيم برامج ثقافية، منها 3 جلسات حوارية، و2 ماستر كلاس عن حقوق الملكية الفكرية، وبناء مواقع التصوير.

شروط التقديم للمنتج والكاتب والمخرج:

