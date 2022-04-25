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خدمات إرشادية للمصلين في المسجد النبوي بـ10 لغات عالمية

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- بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الوكالة المساعدة للغات والترجمة خدماتها لزوار المسجد النبوي من خلال توعيتهم وإرشادهم والإجابة على استفساراتهم في مواقع عدة في ساحات المسجد النبوي، إلى جانب خدمة التواصل الميداني المباشر مع زوار المسجد لغير المتحدثين باللغة العربية.

وتحرص الوكالة على تقديم خدمات الترجمة، والاستفادة من الاقتراحات عن طريق مترجمين يتناوبون بمواقع عدة في الساحات، ويتواصلون مع الزوار بنحو 10 لغات، كاللغة الإنجليزية والأوردية والفارسية والصينية والبنغالية والروسية والتركية وغيرها.

يذكر أن عدد المستفيدين من خدمة التواصل تجاوز 1000 مستفيد يوميا خلال رمضان.

من جهة ثانية تواصل الأقسام النسائية بالمسجد النبوي أعمالها وجهودها لخدمة المعتكفات القادمات لإحياء سنة الاعتكاف في جنبات المسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة بإتاحة استخراج التصاريح من المواقع الرسمية المخصصة.

وتعمل الجهات المختصة في الأقسام النسائية على تهيئة المواقع المخصصة للمعتكفات في المصليات النسائية الشمالية الغربية لتزويدهن بما يحتجن إليه من خدمات تعينهن على التفرغ لأداء سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في أجواء تعبدية وروحانية.

كما يتم خلال فترة الاعتكاف توفير وجبات الإفطار والسحور للمعتكفات.

إلى ذلك تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها خلال توفير متطوعين بمختلف الاختصاصات لخدمة قاصدي المسجد النبوي، حيث بلغ عدد المتطوعين خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الفضيل 1593 متطوعا من 42 جنسية بمجموع 95,469 ساعة عمل تطوعية وبمشاركة 16 جهة في سبيل خدمة المسجد النبوي وزائريه.

الأعمال التطوعية:


  • تنظيم الحركة وتبخير وتطييب المسجد النبوي
  • توزيع وجبات الإفطار للصائمين
  • مساندة وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة
  • تقديم الرعاية والتوعية الصحية
  • الاستعداد لنقل الحالات الطارئة للمستشفى

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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