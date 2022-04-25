المملكة تتقدم بسرعة فائقة لتتصدر العالم في 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يوافق اليوم مرور ست سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، تقدمت المملكة بسرعة فائقة لتتصدر العالم في 2030.

هذا هو ملخص 6 سنوات مرت على إطلاق رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لمستقبل هذا الوطن العظيم، حيث نسعى «لاستثمار مكامن قوتنا، من الموقع الاستراتيجي المتميز، والقوة الاستثمارية الرائدة، والعمق العربي والإسلامي».

ومهدت الرؤية الثاقبة الطريق، وبقيادة حكيمة تجاوزت السعودية الجميع، وبسرعة فائقة تقدمت على دول العالم في المؤشرات العالمية، وتتجه نحو مستقبل أفضل.

نستعرض التقدم الذي حققته المملكة على الطريق إلى صدارة العالم من خلال 24 مؤشرا تشهد على تلك الانطلاقة السريعة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، سواء على صعيد التكنولوجيا أو الطرق أو التنافسية أو مكافحة الفساد، إلى جانب ملف كبير يعنى بالمرأة حققت فيه نجاحا كبيرا بفضل مجموعة من الإصلاحات التي وصفت بـ»المبهرة».

ماذا حدث خلال 6 سنوات في المملكة؟

01 تتصدر دول مجموعة العشرين رقميا

02 الأولى عالميا في مؤشر ربط شبكات الطرق

03 تتصدر دول العالم في مؤشر المعايير الغذائية

04 تتصدر العالم في مؤشر استجابة رواد الأعمال لتبعيات جائحة كورونا

05 تتصدر دول العالم في استجابة حكومة المملكة لدعم رواد الأعمال في جائحة كورونا

06 تتصدر الدول الرائدة عالميا في نشر شبكات الجيل الخامس وفق تقرير قياس تجربة مستخدمي الجيل الخامس

07 في المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية والتقدم الرقمي 2021

08 تتقدم في مؤشرات الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الرقمية

09 تتقدم في مؤشر مدركات الفساد (CPI) الصادر عن منظمة الشفافية الدولية

10 تحقق درجات عالية في مؤشر الأداء البيئي (EPI)

11 تتقدم في مؤشر الابتكار العالمي

12 تواصل تقدمها في مؤشر السعادة العالمي

13 تتقدم في مؤشر ريادة الأعمال

14 تتصدر الدول العربية في نشر أبحاث جائحة فيروس كورونا المستجد

15 تتقدم في مؤشر البنية التحتية الرقمية

16 تتقدم في مؤشر العرفة العالمي

17 تتقدم في مؤشر كفاية إمدادات العداء الوطنية

18 تتقدم في مؤشر الذكاء الاصطناعي

19 تتقدم في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الالكترونية

20 تتقدم في مؤشرات المساواة بين الجنسين في التعليم

21 تتقدم في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون

22 تتقدم في مؤشر المشاركة المجتمعية

23 تتقدم مؤشر المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين

24 تقدمت في مؤشر المساواة في الأجور بين المرأة والرجل