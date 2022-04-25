أدوار إنسانية تعيشها فرق الهلال الأحمر طيلة رمضان

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واستعدت فرق الهلال الأحمر في محافظة الطائف، ووضعت لموسم رمضان خططا وبرامج مع رفع الجاهزية في جميع مراكز الإسعاف المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الإسعافية على أعلى مستوى من الجودة.
وارتكزت الرحلة الإسعافية على 4 مراحل أساسية لأعمال هيئة الهلال الأحمر بالطائف، والجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الإسعافية، والطواقم الإدارية، خلال رمضان في خدمة المواطن والمقيم دون كلل.
مراحل الرحلة الإسعافية
- استقبال البلاغ وتمريره
- انطلاق الفرق
- وصولها إلى مباشرة الحالة
- نقل الحالة إلى المستشفى في مرحلتها الأخيرة
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