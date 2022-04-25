شكرا لقرائتكم خبر أدوار إنسانية تعيشها فرق الهلال الأحمر طيلة رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من خلال أعمالها المتعددة التي تقوم بها على مدار الساعة، تؤدي فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي الميدانية خلال رمضان أدوارا إنسانية واجتماعية لخدمة المواطن والمقيم.

واستعدت فرق الهلال الأحمر في محافظة الطائف، ووضعت لموسم رمضان خططا وبرامج مع رفع الجاهزية في جميع مراكز الإسعاف المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الإسعافية على أعلى مستوى من الجودة.

وارتكزت الرحلة الإسعافية على 4 مراحل أساسية لأعمال هيئة الهلال الأحمر بالطائف، والجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الإسعافية، والطواقم الإدارية، خلال رمضان في خدمة المواطن والمقيم دون كلل.

مراحل الرحلة الإسعافية

