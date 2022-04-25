إثراء تجربة ضيوف الرحمن بـ3000 موقع أثري بمكة والمدينة

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من ناحية أخرى وسعيا لتطوير المواقع التاريخية الإسلامية؛ أسس برنامج خدمة ضيوف الرحمن لجنة المواقع التاريخية الإسلامية، التي تهدف لخلق تجربة تحولية تثري تجربة ضيوف الرحمن، ومن مهامها وضع رؤية واستراتيجية وسياسات وإجراءات تطوير وتأهيل المواقع التاريخية الإسلامية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بتنفيذ الأنشطة في المواقع ذات الأولوية والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع الخطط وتطوير هذه المواقع وتشغيلها، ووضع آلية لمتابعة الإنجاز والتنفيذ في المواقع ذات الأولوية.
وتزخر المملكة بمواقع تاريخية إسلامية، حيث تهدف رؤية 2030 إلى تطويرها وتهيئتها وفق أعلى المعايير، لتسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن باكتشاف المملكة وتعزيز ثقافة الضيافة.
المواقع التي تم حصرها: 3 آلاف
- تحديد 40 موقع بناء على الجاهزية
- 10 مواقع كأولوية للبدء بتطويرها
المشاريع القائمة للجنة التاريخية الإسلامية
مشاريع الريادة:
تطوير تجارب عصرية وفق مقاييس عالمية
مشاريع الحماية:
حماية التراث الإسلامي الفريد
مشاريع التحسين:
إجراء التحسينات والتطويرات الأساسية
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