رفع مستوى السلامة لخفض نسبة الوفيات على الطرق

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وتواصل الاستراتيجية جهودها بعزم في هذا الاتجاه لتعزيز جودة الحياة للمواطن والمقيم، فإلى جانب العمل على رفع مستوى السلامة على الطرق، تتضمن استراتيجيتها توفير خيارات تنقل آمنة، ذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لرفع مستوى السلامة والجودة، والوصول للمركز السادس عالميا في جودة الطرق، كما تهدف الاستراتيجية لإنشاء مركز وطني مختص بسلامة النقل لتحقيق مستهدفات السلامة.
انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات
2016 28.8 حالة
2017 23.4 حالة
2018 17.6 حالة
2019 16.8 حالة
2020 13.2 حالة
2021 المستهدف كان 15 حالة وتم تحقيقه
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