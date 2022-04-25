شكرا لقرائتكم خبر رفع مستوى السلامة لخفض نسبة الوفيات على الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لخفض نسبة الوفيات في 2030 إلى أقل من 8 حالات لكل 100 ألف شخص، تعمل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، على رفع مستوى السلامة ونشر الحلول التقنية الحديثة والتطوير الشامل للطرق لرفع معدلات الأمان والوصول بالمملكة للمركز السادس عالميا في جودة الطرق، وذلك من خلال عدد من المشروعات والمبادرات لتحقيق هذه المستهدفات الطموحة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتواصل الاستراتيجية جهودها بعزم في هذا الاتجاه لتعزيز جودة الحياة للمواطن والمقيم، فإلى جانب العمل على رفع مستوى السلامة على الطرق، تتضمن استراتيجيتها توفير خيارات تنقل آمنة، ذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لرفع مستوى السلامة والجودة، والوصول للمركز السادس عالميا في جودة الطرق، كما تهدف الاستراتيجية لإنشاء مركز وطني مختص بسلامة النقل لتحقيق مستهدفات السلامة.

انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات

2016 28.8 حالة

2017 23.4 حالة

2018 17.6 حالة

2019 16.8 حالة

2020 13.2 حالة

2021 المستهدف كان 15 حالة وتم تحقيقه