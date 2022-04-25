القيادة تهنئ العليمي لأدائه اليمين الدستورية رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدكتور رشاد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.

وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات له ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتوفيق والسداد؛ بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبه وبلده الشقيق.

من جهة ثانية عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، في وفاة الرئيس السابق مواي كيباكي.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية كينيا السيد مواي كيباكي، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الدكتور رشاد العليمي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات له ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وأكد الحرص على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لهما وشعبيهما الشقيقين.

كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس جمهورية كينيا، في وفاة الرئيس السابق مواي كيباكي.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية كينيا السيد مواي كيباكي، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».